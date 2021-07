L’incidente costato la vita a Sofia: assolto il fidanzato

Il Gup del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha assolto il giovane fidanzato, all’epoca dei fatti minorenne, alla guida dello scooter, sospettato di avere provocato l’incidente stradale costato la vita alla sedicenne Sofia Tedesco, avvenuto il 9 agosto del 2018, in contrada “Crocca”, la strada di collegamento che dall’abitato di Favara, porta alla statale 115, in territorio di Agrigento.

Il giovane, difeso dall’avvocato Gianluca Sprio, era accusato di omicidio stradale, in quanto si sarebbe messo alla guida del ciclomotore, trasportando la sedicenne, senza la patente e di avere tenuto una condotta di guida imprudente. Adesso è stata accertata la sua estraneità nel tragico schianto. Si ritorna, quindi, all’ipotesi investigativa originaria a distanza di tre anni dal fatto, quella dell’auto pirata.