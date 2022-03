L’incidente con la bicicletta, sta meglio il 37enne rimasto ferito

E’ fuori pericolo il trentasettenne di Agrigento, L.R., rimasto coinvolto in un incidente stradale, nella zona di Bonamorone. Il giovane questa mattina ha fatto una videochiamata ai genitori. A causa dei gravi traumi riportati nello schianto resta ricoverato al Civico di Palermo, per essere sottoposto alle cure del caso.

Il trentasettenne, l’altra mattina, in sella alla sua bicicletta elettrica mentre stava percorrendo in tratto iniziale della via Panoramica dei Templi, precisamente a pochi passi dalla fontana di Bonamorone, è finito contro un muro.

Una volta soccorso, dopo le prima cure prestatigli dai medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, in elisoccorso, è stato trasferito a Palermo, in prognosi riservata. Per fare luce sulla dinamica dei fatti, i poliziotti della sezione Volanti hanno provveduto ad effettuare i rilievi. Non è da escludere il coinvolgimento di un altro veicolo.