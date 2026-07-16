Il gip del tribunale di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta Corte dei Miracoli, l’indagine della Procura nissena su un presunto sistema di favori, nomine e appalti che coinvolge il Cefpas e l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, oltre a disporre gli arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto, ha emesso l’ordinanza di sospensione dai pubblici uffici per sei mesi per l’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci. Per gli altri destinatari della richiesta cautelare sono state applicate misure interdittive. Secondo l’accusa, Gallo Afflitto avrebbe sfruttato il proprio ruolo politico per condizionare la gestione del Cefpas, favorendo incarichi, consulenze e affidamenti e sostenendo la permanenza del palermitano Roberto Sanfilippo alla guida dell’ente.

Nel corso dell’interrogatorio preventivo il parlamentare regionale, assistito dagli avvocati Luigi Troja e Lillo Fiorello, aveva respinto tutte le accuse e chiesto il rigetto della richiesta di misura cautelare in carcere avanzata dalla Procura. Per Giuseppe Capodieci, invece, i magistrati avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice ha ritenuto sufficiente applicare una misura meno grave, disponendo l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi

Tra gli indagati risulta Roberto Sanfilippo, 56 anni, residente a Palermo, direttore del Cefpas, “asservendo le funzioni e i poteri connessi al suo ruolo dirigenziale agli interessi e comunque alle indicazioni del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto”, scrive il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, avrebbe posto in essere una corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Tra gli atti posti in essere dall’ex direttore nell’interesse del deputato regionale rientrerebbero l’assegnazione dell’incarico dirigenziale per esperto amministrativo giuridico a Gioacchino Pontillo, residente a Palermo, iscritto nel registro degli indagati, uomo di fiducia dell’esponente politico agrigentino.

Sanfilippo: “A Gallo lo chiamo Gesù per un semplice motivo, perchè, io sono stato…oggetto di spoils ssystem nel gennaio del 2023, solamente un miracolo poteva riportarmi al mio posto…e questo l’ha fatto Gallo tra le altre cose. in un clima di…voi…voi lo conoscete”; Pontillo: no a lui..di casa sunnu duttù, iddra era cumpagna di scola di Riccardo e…”; Sanfilippo: “In un clima di gratuità eh..e di generosità al quale io non ero abituato certamente perchè… e quindi Gesù c’attocca….ha fatto il miracolo”.

A Sanfilippo viene inoltre contestata l’accusa di avere “assegnato alla moglie di Gallo Afflitto, su richiesta di quest’ultimo, quattro incarichi di consulenza e la sottoscrizione di un contratto a tempo pieno e determinato al Cefpas; nonché la sottoscrizione, su richiesta di Gallo Afflitto, di un accordo quadro fra il Cefpas e l’Asp di Agrigento che prevedeva la possibilità di avviare procedure di distacco del personale fra i due enti, in modo che la moglie del deputato regionale potesse lavorare ad Agrigento”. Nell’inchiesta figura anche l’affidamento dell’appalto per la realizzazione di una biblioteca digitale “a un operatore economico privo di competenze in materia, fratello di un alto prelato, della cui influenza sull’elettorato cattolico l’esponente politico intendeva avvalersi”, scrive la Procura nissena.

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