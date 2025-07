I giudici del tribunale del Riesame di Palermo hanno annullato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Licata all’ormai ex assessore comunale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Maria Sitibondo, indagata nell’ambito dell’inchiesta su un presunto giro di appalti che sarebbero stati truccati dietro il pagamento di mazzette. Accolto il ricorso presentato dai legali difensori.

Sitibondo è attualmente in carica come consigliere comunale. Il filone d’indagine, sviluppato dai poliziotti dalla squadra mobile e dai magistrati della Procura di Agrigento, vede il coinvolgimento della donna insieme all’architetto Sebastiano Alesci, per una presunta concussione per la costruzione di una struttura di lusso a pochi passi dal mare licatese. I fatti risalgono a inizio del 2025.

Sitibondo e Alesci sono stati intercettati mentre incontrando il direttore dei lavori del cantiere avrebbero esercitato delle pressioni per l’individuazione delle imprese che dovevano fornire i materiali.

