L’incendio che ha interessato il deposito di una ditta edile, di proprietà di un imprenditore favarese cinquantacinquenne, si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento nella vegetazione adiacente. Le fiamme successivamente si sono propagate nel piazzale interno dell’impresa.

Lo hanno accertato i carabinieri della Tenenza di Favara dopo l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza della zona.

Le fiamme, quindi, sarebbero state appiccate ad un terreno vicino ricoperto di sterpaglie forse per fare pulizia. Subito dopo, complice il vento, hanno raggiunto il perimetro della ditta e aggredito il materiale edile depositato. I danni sono in corso di quantificazione.

Ad evitare ulteriori danni l’intervento tempestivo e provvidenziale dei vigili del fuoco.

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