L’incendio in abitazione, morta la donna

E’ morta Angela Cacciatore, la pensionata novantaseienne, rimasta gravemente ustionata a causa di un incendio, scoppiato nella sua abitazione, di via Maggiordomo, ad Aragona. Con la donna c’era il figlio di 63 anni, anche lui rimasto ferito. Entrambi erano stati ricoverati in ospedale, la donna nel reparto di terapia intensiva al “San Giovanni di Dio” di Agrigento in condizioni critiche, e l’uomo in prognosi riservata al “Cannizzaro” di Catania. Il quadro clinico dell’anziana, ieri sera, si è improvvisamente aggravato fino al decesso. Il rogo è divampato a causa di una stufa a gas che era vicino al divano dove, forse, si trovava il sessantatreenne. L’anziana, invece, era a letto.