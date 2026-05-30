I carabinieri hanno identificato i presunti autori dell’incendio doloso della Fiat Panda di proprietà di un cuoco quarantenne di Palma di Montechiaro. Si tratta di due palmesi, un venticinquenne e un ventitreenne, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

L’ipotesi di reato è danneggiamento a seguito di incendio in concorso. L’allarme è scattato nella notte di mercoledì scorso, quando le fiamme hanno avvolto l’utilitaria. Il rogo è stato appiccato da un ignoto piromane fuggito velocemente in compagnia di un complice.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp