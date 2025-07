La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’indagine, sull’incendio che ieri notte ha carbonizzato un’autovettura in via Garibaldi. Si tratta di una Fiat Grande Punto, di proprietà di una ventiseienne. Danneggiata dalle fiamme anche una Fiat Panda che si trovava posteggiata accanto. Sul posto accorsi i vigili del fuoco e gli agenti della sezione Volanti.

Nel corso del sopralluogo non sono stati rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o taniche con residui di benzina. Privilegiata l’azione dolosa. I poliziotti, come primo passaggio investigativo, avrebbero già accertato la presenza di impianti di videosorveglianza lungo la in via Garibaldi, nelle vicinanze del luogo dove è divampato il rogo.

