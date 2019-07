Liceo Empedocle: oggi la consegna dei diplomi

AGRIGENTO. Oggi alle 17, presso il Liceo Classico “Empedocle”, si terrà la consueta Cerimonia di consegna dei Diplomi. Lo rende noto il dirigente scolastico Anna Maria Sermenghi.

Durante manifestazione, in collaborazione con la Fondazione “Empedocle” per la promozione della cultura classica, verrà assegnato il Premio “Giovanni Finazzi Agrò” all’alunno primo in graduatoria tra i più meritevoli del Liceo Classico “Empedocle” e il Premio “Enza Adamo” allo studente che, tra i più meritevoli,

intenda iscriversi al corso di laurea in Lettere indirizzo classico