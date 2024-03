AGRIGENTO – Una giornata memorabile si è svolta questa mattina al Liceo Raffaello Politi di Agrigento, che ha esteso un caloroso benvenuto agli studenti del Liceo Jenssen Orebro di Stoccolma. Questo evento segna l’inizio del progetto Erasmus+: “Contesti Inclusivi ed Innovativi per Tutti e per Ciascuno”.

La delegazione svedese, composta da otto studenti e due docenti, rimarrà ad Agrigento dal 11 al 16 marzo 2024. Durante questo periodo, si svolgerà una serie di attività educative e culturali, culminando con la mobilità reciproca dei nostri studenti e docenti in aprile.

La cerimonia di benvenuto si è tenuta nell’Aula Magna della sede centrale alle 9:30, con esibizioni artistiche e musicali degli studenti, la presenza di un gruppo folkloristico e una degustazione di prodotti locali, celebrando così la settimana del Mandorlo in Fiore.

Le attività previste includono visite guidate a siti storici e culturali di Agrigento, come la Biblioteca Lucchesiana, la Cattedrale, la Chiesa Santa Maria dei Greci, il Museo Mudia e una passeggiata nella Valle dei Templi, che si concluderà con la partecipazione alla cerimonia di Accensione del Tripode dell’Amicizia.

Il Direttore dell’Ente Parco, l’Architetto Roberto Sciarratta, ha espresso il suo sostegno e disponibilità per la realizzazione di questi percorsi.

La DS Santa Ferrantelli ha sottolineato l’importanza di questo scambio culturale: “È fondamentale per la nostra scuola partecipare a questo progetto che ci avvicina all’Europa. Dobbiamo considerare l’Europa come un riferimento concreto e attivo, per coltivare relazioni e progetti che favoriscano lo scambio di persone e idee.”

Le docenti referenti del progetto, Angela Rancatore e Claudia Severino, hanno condiviso che gli studenti che partecipano all’Erasmus tornano arricchiti non solo linguisticamente, ma anche culturalmente, portando con sé esperienze e competenze preziose.

Questo progetto del Liceo Raffaello Politi rappresenta un esempio eccellente di come l’istruzione possa superare i confini nazionali e diventare uno strumento per offrire ai giovani l’opportunità di scoprire il mondo e ampliare i propri orizzonti culturali.