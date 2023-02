Liceo Empedocle, l’appello del dirigente Gatto: un’unica sede per l’indirizzo musicale

“Per il nostro indirizzo musicale sarebbe necessaria un’unica sede”. E’ l’appello che il dirigente scolastico del Liceo Empedocle di Agrigento, Marika Helga Gatto, rivolge dalle pagine del giornale “La Sicilia”, a chi di competenza. Il dirigente ha fatto presente le difficoltà anche in pubblico in occasione della visita del Provveditore regionale, Giuseppe Pierro. Gli studenti dell’indirizzo musicale sono divisi tra quattro classi del biennio ospitate in un edificio e sei classi del triennio che trovano sede in un altro immobile. Tutto questo rende difficile le attività laboratoriali. “Il personale Ata- continua Gatto- viene calcolato in base al numero degli alunni ma diviso tra due sedi con le relative difficoltà di gestione della duplicazione di spese, risorse, persone. Problemi che cerchiamo di superare con la dedizione e l’impegno dei professori innanzitutto e del segretario della scuola che coordina personale e risorse”. Difficoltà anche nei trasporti: gli studenti dell’indirizzo musicale, con i plessi in contrada Calcarelle, partecipano a lezioni pomeridiane e si trattengono a scuola fino alle 18 mentre il servizio di trasporti urbani è garantito fino alle 14. E poi “l’esecuzione di materie come la Tecnologia, Analisi e Composizione prevede l’utilizzo di un laboratorio informatico – dice il dirigente Gatto-che non può essere fruito da tutti gli studenti, considerato che questi si trovano in edifici separati”.