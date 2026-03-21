AGRIGENTO – Al via il progetto “Tre Minuti”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Cirino, promosso con il patrocinio del Provveditorato agli Studi di Agrigento e realizzato con il coinvolgimento di diversi istituti scolastici della provincia. La scuola incontra il racconto, la letteratura diventa confronto diretto con gli studenti.

Dopo l’avvio delle attività, giovedì 20 marzo, al Consorzio Universitario di Agrigento si è svolto un nuovo e significativo appuntamento che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle.

«Abbiamo vissuto un importante momento di confronto – sottolinea Andrea Cirino – e desideriamo ringraziare la dirigente scolastica Marika Helga Gatto, il professore Angelo Agrò e la docente Valentina Piscopo per la collaborazione e l’accoglienza».

Nel corso dell’incontro sono intervenuti don Giuseppe Pontillo, Salvatore Pezzino e Giovanni Volpe, che hanno offerto agli studenti spunti di riflessione profondi e concreti, contribuendo a rendere il dialogo ancora più vivo e attuale.

Il progetto “Tre Minuti” proseguirà adesso con i prossimi appuntamenti già in calendario. Il 31 marzo è previsto l’incontro con gli studenti dell’Istituto Nicolò Gallo; l’8 aprile sarà la volta di diversi istituti di Canicattì. A seguire, il percorso coinvolgerà anche l’Istituto M.L. King di Favara e l’Istituto G.B. Odierna di Palma di Montechiaro.

Il cammino si concluderà nel mese di maggio con la premiazione finale, ultimo atto di un progetto che punta a valorizzare pensiero critico, capacità di espressione e dialogo tra generazioni.

Un’iniziativa che conferma il valore della sinergia tra scuola e territorio, mettendo al centro i giovani e il loro modo di leggere il presente attraverso la forza delle storie.

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