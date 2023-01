Liceo classico Empedocle, riflessioni degli studenti nel Giorno della Memoria

Il liceo classico Empedocle di Agrigento e il “Giorno della Memoria”: le voci degli studenti hanno ripercorso il drammatico evento della Shoah. Consapevoli del valore permanente dell’insegnamento della storia, gli studenti, ospitati dal circolo Empedocleo, in un susseguirsi di riflessioni, pensieri e testimonianze hanno analizzato i diversi aspetti della Shoah, indagando con studio, impegno e profondità un tema importante, difficile, complesso. “Vogliamo fare un po’ da cassa di risonanza per tutta la città- dice il dirigente scolastico Marika Helga Gatto- perché la memoria non venga mai messa da parte, perché senza memoria non c’è futuro”.

VIDEO