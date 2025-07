Ha ricevuto una comunicazione di licenziamento e per nulla rassegnato a perdere quel posto s’è recato dal suo datore di lavoro per parlargli. Appena entrato avrebbe messo sul tavolo la lettera di licenziamento e un coltello a serramanico. A scongiurare il peggio l’arrivo della polizia. E’ successo a Sciacca. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di minacce e porto di oggetti atti ad offendere.

