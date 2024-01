Ecco chi sono i convocati da mister Marco Coppa per l’incontro di domani 7 gennaio, valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, che vede sul neutro di Ravanusa scontrarsi il Licata di Pippo Romano e l’ Akragas, in un derby che si preannuncia infuocato. Portieri: Sorrentino, Governali e Vaccarino. Difensori: Cipolla, Rechichi, Fragapane, Di Stefano, Mannina, Caramanno, Scozzari e Guscio. Centrocampisti: Xavi Perez, Sanseverino, Garufo, Puglisi, Inzerillo, Sinatra, Liga, Marrale Di Mauro, Grillo, Olaoye’ e Distefano.