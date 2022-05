“Licata sicura”, il prossimo 12 maggio incontro in piazza

Nell’ambito delle iniziative pianificate dalla “Cabina di Regia” per l’attuazione del “Patto per la sicurezza urbana – Licata Sicura”, è stato organizzato il primo incontro pubblico con gli studenti degli Istituti superiori, i rappresentanti della società civile e con la cittadinanza interessata, che si terrà il prossimo 12 maggio alle 10 nella Villa Comunale di Licata. L’incontro è stato pensato come una Agorà di presentazione, confronto e condivisione degli obiettivi e delle attività da mettere in campo, focalizzandosi in particolare sui temi che saranno proposti dagli studenti che interloquiranno in maniera informale e colloquiale con le Istituzioni e le Associazioni presenti. Saranno presenti all’iniziativa l’Arcivescovo di Agrigento, il Prefetto di Agrigento, il Sindaco di Licata, i Vertici Provinciali delle Forze dell’Ordine, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i Dirigenti Scolastici ed i Rappresentanti di Enti ed Associazioni socialmente attivi a testimonianza dell’ attenzione riguardo i positivi segnali promananti da ampi ambiti della cittadinanza nel senso di un’autentica volontà di partecipazione e di reazione attiva ai molteplici aspetti critici che da tempo affliggono il tessuto sociale licatese.