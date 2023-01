In vendita da oggi, giovedì 26 gennaio, nella sede del club, i biglietti per assistere al match in programma domenica prossima 29 gennaio, al “Liotta” tra Licata e Mariglianese , partita di campionato serie d. Tribuna 13 euro, ridotto a 8 euro per donne e under 18; gradinata 8 euro, ridotto donne, 5 euro; settore ospiti 10 euro. Calcio di inizio alle 14.30.