Licata: interrogazione di Catanzaro su paventata chiusura reparto pediatria.

Raccogliendo l’allarme lanciato dalle comunità di Licata e del comprensorio, il capogruppo Pd all’Ars, Michele Catanzaro, ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale della Salute con cui chiede urgenti chiarimenti rispetto a notizie di disposizioni aziendali che prevedono la chiusura dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

“La sospensione dei servizi all’utenza – scrive Catanzaro nell’interrogazione – sarebbero determinate dalla ormai cronica carenza di personale che non permette la copertura dei turni, problema analogo a molti altri reparti dei presidi ospedalieri della provincia di Agrigento, dove spesso si ricorre a interventi di mobilità d’urgenza”.

“L’Ospedale di Licata – aggiunge Catanzaro – è una struttura fondamentale per un bacino d’utenza di circa 60.000 abitanti fra Licata, Palma di Montechiaro e Comuni limitrofi. Le preoccupanti disfunzioni legate all’insufficienza di organico, causa di disservizi, le ho denunciate più volte nella precedente legislatura. Continua ad esserci un unanime grido d’allarme proveniente dai territori ed è sconfortante pensare che non ci siano soluzioni nonostante le ingenti risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui spesa sembra non essere adeguatamente celere”.

L’Onorevole Catanzaro chiede al governo regionale “di porre in essere urgentemente tutte le misure necessarie a risolvere celermente le problematiche esposte, al fine di garantire adeguati livelli essenziali di assistenza alla popolazione interessata e, in particolare, il diritto alla salute dei minori.”