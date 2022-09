Licata, Ingaggiato il centrocampista versatile Giulio Frisenna

Il Licata Calcio è lieta di comunicare il ritorno in maglia gialloblu del centrocampista Giulio Frisenna. Il calciatore, nato a Catania il 6 aprile 2002, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Calcio Catania, ha già collezionato 38 presenze e realizzato 2 reti in Serie D, sommando l’esperienza con il Licata nel 2020/21 e quella con il Città di Sant’Agata nel 2021/22, caratterizzata dall’accesso ai playoff. Passato al Catania in estate, adesso il Licata ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore che arricchisce lo scacchiere di mister Pippo Romano.

“Siamo contenti di riabbracciare Giulio Frisenna – commenta il direttore sportivo Giovanni Martello – si tratta di un ragazzo che ha iniziato il suo percorso in serie D proprio con il Licata e che si è detto felice di tornare a vestire questa maglia. Possiamo dire che prima del calciatore abbiamo scelto l’uomo. Un ragazzo che sappiamo saprà dare il suo contributo oltre che per le sue doti tecniche e per la sua versatilità, anche per quelle umane. Ci apprestiamo ad affrontare un campionato che si preannuncia difficile e ricco di impegni ravvicinati – conclude Martello – per questo, abbiamo voluto arricchire il nostro organico e dare la possibilità a mister Pippo Romano di poter contare su una rosa di livello”.