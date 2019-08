Licata, fa il bagno accusa malore e muore

Ha fatto il bagno, si è accasciato improvvisamente, e all’improvviso è morto. A stroncare la vita ad un pensionato 75enne di Licata, quasi sicuramente un infarto. Inutili i soccorsi del personale medico che, hanno messo in atto tutte le pratiche rianimatorie. La tragedia sull’arenile di contrada “Montegrande”, a Licata.

Secondo la ricostruzione del fatto, l’uomo si sarebbe tuffato in acqua. Ha fatto il bagno a pochi metri dalla riva, all’improvviso però si è trovato in difficoltà, in quanto colto da un malore. E’ deceduto davanti agli occhi di decine di bagnanti.