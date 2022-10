Licata – Città di Sant’Agata a porte chiuse: una “tegola” per la società

Tegola per la Società del Licata Calcio. Licata – Città di Sant’Agata, turno infrasettimanale valido per la settima giornata di serie D Girone I, in programma al Dino Liotta mercoledì 19 ottobre con calcio d’inizio alle 15,30 (orario posticipato su richiesta della società ospite), si giocherà a porte chiuse. Il Licata non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi, a causa di un provvedimento disciplinare emanato dal Giudice Sportivo, che dopo la sfida del “Falcone-Borsellino” di Paternò, oltre ad una gara a porte chiuse, ha inflitto un ammenda di 2mila euro alla società gialloblu. La società, si riserva di presentare ricorso.