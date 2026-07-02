LICATA. Nuovo assetto nella giunta comunale di Licata. Il sindaco Angelo Balsamo ha nominato Anita Gabriele assessore comunale, formalizzando un avvicendamento all’interno dell’esecutivo cittadino.

Alla neoassessora sono state attribuite le deleghe al Bilancio e Tributi, Ufficio Europa, Risorse idriche, Randagismo, Territorio e Ambiente, settori considerati strategici per l’attività amministrativa.

Gli auguri del sindaco

Nel dare il benvenuto al nuovo componente della giunta, il sindaco Angelo Balsamo ha rivolto ad Anita Gabriele un messaggio di auguri per l’inizio del mandato istituzionale.

«Rivolgiamo al nuovo assessore i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa svolgere il proprio incarico con impegno, competenza e spirito di servizio nell’interesse della città e della comunità», ha dichiarato il primo cittadino.

Il ringraziamento a Pennisi

Contestualmente, il sindaco ha espresso il proprio ringraziamento all’assessore uscente Livio Pennisi per il lavoro svolto durante l’esperienza amministrativa.

«Esprimiamo un sentito ringraziamento all’assessore uscente, Livio Pennisi, per il lavoro svolto, l’impegno profuso e il contributo offerto nel corso del proprio incarico istituzionale», ha concluso Balsamo.

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