LICATA. Cambio nell’area tecnica del club gialloblù: si dividono ufficialmente le strade tra il Licata Calcio e il direttore sportivo Alfredo Finocchiaro, figura centrale nella stagione appena conclusa e culminata con la vittoria del campionato e il ritorno in Serie D.

La società ha comunicato la conclusione del rapporto professionale con il dirigente, sottolineando come la decisione arrivi al termine di un’annata considerata estremamente positiva sul piano sportivo e gestionale.

UNA STAGIONE DA PROTAGONISTI

Finocchiaro è stato uno degli artefici principali del percorso che ha riportato il Licata in Serie D, contribuendo alla costruzione di una squadra competitiva e capace di raggiungere l’obiettivo stagionale. Il lavoro del direttore sportivo è stato riconosciuto dalla società come determinante nel successo finale.

IL SALUTO DELLA SOCIETÀ

Nel comunicato ufficiale, il club ha espresso “il più sincero ringraziamento” per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati da Finocchiaro durante la stagione.

Un ringraziamento accompagnato dall’augurio di un prosieguo di carriera ricco di nuovi traguardi e soddisfazioni professionali.

VERSO IL FUTURO

La separazione segna ora l’avvio di una nuova fase per il club, chiamato a riorganizzare l’area tecnica dopo una stagione che resterà comunque tra le più significative degli ultimi anni.

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