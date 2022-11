Licata buon pari a Lamezia Terme (VIDEO)

TABELLINO

FC LAMEZIA TERME – LICATA 1-1

FC LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni; Miliziano (14’st Kanoute), Silvestri, Cadili, De Luca; Cristiani, Maltese (36’st Alma), Morana (14’st Emmanouil); Addessi , Ferreira (14’st Fangwa), Terranova (40’st Cunzi). A disp: Martino, Abatneh, Zulj, Maimone. All. Novelli

LICATA (3-4-1-2): Valenti; Vitolo, Calaiò, Orlando; Pino, Mudasiru, Frisenna, Cappello (15’st Izco); Rotulo; Quattara (32’ st Baldeh), Saito (44’st Ficarra). A disp. Sieno, Marcellino, Pedalino, Puccio, Cannia, Cristiano. All. Romano

ARBITRO: Mazzer di Conegliano (Manni-Messina)

RETI: 20’pt Terranova (FC); 24’st Mudasiru (L).

NOTE: pomeriggio nuvoloso. Ammoniti Miliziano, Silvestri, Cadili, Morana, Fagwa e mister Novelli del Lamezia; Valenti, Calaiò, Orlando, Izco ed un tesserato in panchina per il Licata. Spettatori 700 circa. Angoli 7-4. Recupero: 3’pt, 7‘st.