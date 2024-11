Il derby tra Licata e Akragas di domenica 10 novembre si preannuncia come una sfida ad alta tensione, non solo per il valore sportivo ma anche per la rivalità che da sempre anima le due città siciliane. Un incontro che si gioca sotto una forte carica emotiva, considerando che entrambe le squadre sono impegnate in un campionato che non ammette distrazioni.

In un clima già caldo, le tifoserie non potranno incontrarsi: la Questura di Agrigento ha infatti deciso di vietare la trasferta ai tifosi dell’Akragas, disponendo la chiusura del settore ospiti. Una decisione che ha il fine di garantire la sicurezza, data l’importanza di questo derby e i rischi di tensioni tra i supporter.

In campo, il Licata cercherà di capitalizzare il fattore casalingo, mentre l’Akragas, dopo un avvio di stagione altalenante, tenterà di sfruttare l’occasione per riscattarsi e lottare per un posto di rilievo nella classifica del girone.

La partita si giocherà allo Stadio “Dino Liotta” di Licata, ma senza il supporto dei tifosi ospiti, che restano fuori dalle mura dello stadio. Questo derby, quindi, non sarà solo una battaglia sul campo, ma anche un test importante sotto il profilo della sicurezza e dell’organizzazione.

