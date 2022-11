“Libriamoci”, nell’istituto “Agrigento centro” si discute sulla parola con Marco Savatteri

All’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” continua il percorso didattico collegato al progetto nazionale “Libriamoci” finalizzato a diffondere tra le nuove generazioni l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura. Nell’ambito del filone tematico ”La forza delle parole”, oggi il lettore d’eccezione è stato l’agrigentino Marco Savatteri, compositore, autore, regista teatrale e fondatore della “Casa del Musical – School”, culla di talenti provenienti da tutta Italia. Insieme ai giovani artisti della “Casa del Musical”, Marco Savatteri ha proposto agli studenti del plesso “Pirandello” un entusiasmante laboratorio teatrale arricchito da letture ad alta voce e drammatizzazioni sul mito greco. “È stato un coinvolgente momento di ascolto – dice il dirigente, Rosellina Greco– attivo di pagine lette con amore e con intelligenza, una forte testimonianza sull’importanza dei libri come strumento di crescita e sull’uso delle parole per interpretare, spiegare, criticare, modificare la realtà che ci circonda”. Entusiasta Marco Savatteri: “Abbiamo l’opportunità di poter parlare ai giovani del valore della parola- dice-. Abbiamo utilizzato il teatro insieme agli artisti della Casa del Musical per sperimentare come questa parola possa dar valore alla lettura, ai libri, alla cultura. Abbiamo esplorato le tecniche per potere raccontare, leggere e interpretare.”