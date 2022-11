“Libriamoci”, alunni dell’istituto “Agrigento centro” incontrano Francesco Bellomo

Gli studenti dell’istituto “Agrigento centro” incontrano il direttore artistico della fondazione teatro Pirandello, Francesco Bellomo. L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale “Libriamoci” promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni l’amore per i libri. Le scuole sono invitate a ideare e organizzare momenti di lettura a voce alta ed ecco che l’istituto ha voluto ospitare l’agrigentino Francesco Bellomo, regista e produttore teatrale di fama, oltre che direttore artistico del Teatro Pirandello. Bellomo ha letti alcuni brani tratti dal romanzo di Leonardo Sciascia “Il giorno della civetta” e si è parlato anche di teatro. “Un’occasione preziosa – dice il dirigente, Rosellina Greco- per riflettere sull’importanza della lettura come strumento che rende più forti e consapevoli, ma anche sul valore educativo del teatro, perché la cultura ha bisogno del teatro. E Agrigento ha un teatro talmente bello e ricco di storia che non può che essere vissuto.”