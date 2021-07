Libri in cortile, eccco “Sesso più, Sesso meno”

Benedetti da una brezza arcana, coccolati dalle sonorità del centro storico e dai suoi dolci scorci, nel naturale anfiteatro di Vicolo Santa Sofia, abbiamo goduto tutti del primo appuntamento di Libri in Cortile, la rassegna letteraria ideata da IMMAGINA.

A titolo personale un ringraziamento sentito a Mario Filloley, autore del libro “Sesso più, Sesso meno”, a Roberto Mandracchia, magistrale e generoso moderatore, ai giovani imprenditori di Redicoppe.wine che con enorme maestria si sono assicurati di estendere la nostra esperienza sensoriale grazie agli ottimi vini offerti in degustazione. Last, but not least, grazie al Comune di Agrigento per averci aperto il sipario del suggestivo e affettuoso scenario del centro storico.

Al prossimo appuntamento giovedì 29 Luglio. Nuova location, Cortile Argento, con la presentazione di un libro a cui tengo tantissimo: "Il sogno mediterraneo di Ludovico Corrao" con Baldo Carollo, modera Beniamino Biondi. Ritorneranno gli amici di Redicoppewine. Credetemi, imperdibile.