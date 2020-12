Libia, Sodano (M5S): “Atteso con grande trepidazione che i pescatori di Mazara venissero liberati”

“Abbiamo aspettato con grande trepidazione l’esito positivo della missione del Premier Giuseppe Conte e del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per liberare i pescatori di Mazara sequestrati in Libia. Conte e Di Maio, fino a ora impegnati in un lunghissimo e complicato tavolo di trattative internazionali, si sono recati a Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar, dove da inizio settembre erano trattenuti gli equipaggi dei due pescherecci italiani di Mazara del Vallo su cui lavoravano 18 persone. Finalmente è arrivata la notizia del successo dell’intervento in Libia, la gioia maggiore riguarda le famiglie dei pescatori che potranno finalmente trascorrere un Natale sereno, dopo aver vissuto il peggiore degli incubi”. Lo scrive su Facebook Michele Sodano, deputato M5S di Agrigento.