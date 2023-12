E’ stato presentato e pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente ( www.provincia.agrigento.it ), tra le news in evidenza, l’elenco, aggiornato, delle autorità, maggiormente rappresentative del territorio della provincia agrigentina. Un lavoro di circa 60 pagine, meticoloso e puntuale, realizzato dall’Ufficio Stampa, diretto dalla Dirigente Antonietta Testone, reso possibile dal lavoro della tirocinante Alessia Maria Sanzo che ha svolto, per alcuni mesi, uno stage formativo presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, presieduto dal Commissario straordinario Giovanni Bologna. Il progetto presentato dall’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Comunicazione e Media, ha riguardato la conoscenza e gli aspetti della comunicazione giornalistica sulle questioni di competenza della ex Provincia Regionale. L’ elenco, aggiornato, delle personalità include le massime cariche istituzionali a partire dal Presidente della Repubblica, Camera e Senato, Governo Nazionale e Governo della Regione Siciliana. Il lavoro di analisi e ricerca comprende tutte le istituzioni civili, militari e religiose, i Sindaci della Provincia, capoluoghi, uffici, sindacati ed associazioni maggiormente rappresentative che operano nel territorio della Provincia con iniziative, eventi ed altro. Il prodotto ha una moderna configurazione grafica a colori che permette la visione e l’utilizzo scaricando dal sito istituzionale le informazioni necessarie.