Libero consorzio provinciale: entro il 9 novembre le osservazioni al piano anticorruzione

AGRIGENTO. Ultima settimana per Associazioni di consumatori e cittadini per presentare le proposte e le osservazioni per una possibile rimodulazione dei contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, denominato P.T.P.C.T. approvato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il piano si riferisce al triennio 2021/2023. Il termine previsto è fissato entro le ore 12:00 del 9 novembre. Le eventuali proposte di modifica al piano saranno valutate entro il 31 gennaio del 2021. Tutta la documentazione e il modulo di presentazione delle osservazioni sono visionabili nella sezione “In evidenza” della home page del sito dell’Ente www.provincia.agrigento.it.

Il Piano triennale in vigore era stato approvato dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Alberto Girolamo Di Pisa su proposta del Segretario Generale Caterina Moricca. Nelle scorse settimane il Libero Consorzio ha provveduto anche ad approvare gli obiettivi strategici biennali per quanto concerne la prevenzione della corruzione e la trasparenza ai fini della redazione dei “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” per il triennio 2021/2023.

Le possibili osservazioni o proposte di modifica al Piano, predisposte da cittadini o dalle Associazioni di consumatori, potranno essere consegnate direttamente alla Segreteria del Libero Consorzio comunale di Agrigento o inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: g.cani@provincia.agrigento.it e i.iannuzzo@provincia.agrigento.it, oppure utilizzando la posta certificata del Libero Consorzio Comunale di Agrigento: protocollo@pec.provincia.agrigento.it.