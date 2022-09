Libero Consorzio e risparmio energetico. “Più controlli dei dispositivi elettronici e degli impianti di illuminazione”

Il Libero Consorzio comunale di Agrigento, comincia a mettere a punto una serie di atti in ottemperanza alle linee guida contenute nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas e delle azioni necessarie per la promozione di un uso intelligente e razionale dell’energia, diffuso in data 6 settembre dal Ministero per la transizione ecologica. Il Segretario generale dell’Ente, Pietro Amorosia, ha infatti inviato una direttiva a tutti gli uffici del Libero Consorzio, invitando i dipendenti a verificare lo spegnimento dei dispositivi elettronici, degli impianti di illuminazione e di condizionamento autonomi al termine di ogni giornata di lavoro. “E’ intendimento di questo Ente – scrive il Segretario generale – adottare misure immediate di contenimento dei consumi negli immobili in uso all’Amministrazione, sia per contribuire a fronteggiare l’aumento dei prezzi dei vettori energetici che per favorire il processo di razionalizzazione degli approvvigionamenti. Ciò in linea con il quadro di azioni concrete elaborato dalla Funzione Pubblica diretto ad incentivare comportamenti consapevoli per l’efficientamento e la razionalizzazione dell’uso dell’energia nella PA, nonché con le indicazioni contenute nella pubblicazione “Risparmio ed Efficienza energetica in Ufficio – Guida operativa per i Dipendenti” predisposta da Enea, l’Agenzia nazionale per l’energia”.