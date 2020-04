Libero Consorzio di Agrigento sempre attivo a supporto della tutela dell’ambiente e delle strutture ricettive anche in smart working

Non si ferma l’attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nelle attività di tutela dell’ambiente, nonostante l’emergenza Covid-19 e il conseguente prosieguo di buona parte dell’attività da parte dei dipendenti dell’ex Provincia Regionale in modalità smart working. Sono attivi, infatti, tutti i servizi del Settore Ambiente, in linea con le attribuzioni alle ex Province Regionali delle varie leggi nazionali e regionali e del recente DPCM che regola tutte le attività della pubblica amministrazione in remoto sino a cessata emergenza. Attivi anche i servizi per le attività ricettive da parte del Settore Promozione Turistica considerata la gravissima crisi del comparto, probabilmente la più dura di sempre a causa dell’azzeramento dei flussi turistici

Ufficio di Protezione Civile, Tutela dell’Ambiente ed Assetto del Territorio, Autorizzazione Unica Ambientale, Tutela dall’inquinamento atmosferico, Sanzioni amministrative ecc. sono pienamente operativi e continueranno ad esserlo avvalendosi delle opzioni tecnologiche messe a punto dal CED e dagli operatori informatici per consentire l’espletamento di tutti procedimenti e le attività già avviate.

E’ garantita anche la possibilità al pubblico e ai titolari di attività produttive e ricettive di poter contattare telefonicamente o via mail i vari servizi per informazioni. A questo proposito, sul sito internet www.provincia.agrigento.it, area tematica “Lavoro Agile”, sono pubblicati i contatti telefonici dei funzionari responsabili dei servizi del Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile.