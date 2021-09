Libero consorzio bonifica delle strade nel territorio di Favara mai interrotta, vanificata da alcuni cittadini

A seguito di alcune segnalazioni sulla presenza di rifiuti lungo alcune strade provinciali nel territorio del comune di Favara, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento precisa che sia nel 2020 che nel 2021 la bonifica di queste strade è stata

realizzata senza risparmio di mezzi e risorse, e prosegue tuttora. In particolare sulle SP n. 3, n. 13, n. 80 e sulla NC 07 gli interventi per la rimozione di rifiuti generici e speciali va avanti a causa del pessimo comportamento di alcuni cittadini

irrispettosi dell’ambiente e del decoro del nostro territorio che continuano ad abbandonare qualsiasi tipo di rifiuti lungo queste strade (ma non soltanto). “Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento non ha mai trascurato, pur nella carenza di risorse finanziarie, il nostro territorio nel suo complesso – dice il Commissario Straordinario

Vincenzo Raffo – e per le strade in oggetto la bonifica in pratica prosegue senza soluzione di continuità. Accade che puntualmente all’indomani dalla rimozione dei rifiuti vengano abbandonati rifiuti di ogni tipo, vanificando il gran lavoro dei

nostri tecnici e dell’impresa aggiudicataria del servizio di bonifica. Anche in questi giorni, a seguito delle abbondanti piogge, l’impegno del Settore Ambiente non è venuto meno, e spiace constatare come ancora una volta l’inciviltà di alcuni vanifichi questo enorme dispendio di energie”. Il Libero Consorzio proseguirà in questa azione di risanamento ambientale finchè avrà risorse disponibili, ricordando che questa attività non ha subito rallentamenti nemmeno durante le fasi più delicate dell’emergenza Covid-19,

con la bonifica non solo delle strade provinciali e delle aree”.