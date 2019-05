Liberato e sequestrato alloggio popolare occupato abusivamente, denunciati coniugi

Carabinieri Agrigento. Sgomberata e sequestrata una casa popolare occupata abusivamente a Ribera.



Tutto nasce da un’attività di pattugliamento effettuata nelle ultime ore. Infatti, i Carabinieri della Tenenza di Ribera, nel corso di un servizio di prevenzione in un quartiere ove insistono alcune case popolari, a seguito di informazioni raccolte sul territorio, hanno accertato che una coppia di coniugi aveva occupato abusivamente un alloggio ubicato in via Terranova, che era stato precedentemente assegnato dall’ente competente ad un’altra persona, attualmente domiciliata temporaneamente presso una struttura socio assistenziale. Da un primo sopralluogo, i Carabinieri hanno accertato che per l’accesso all’unità abitativa, era stata forzata la porta di ingresso e successivamente era stata sostituita anche la serratura.

Completate le preliminari verifiche, i militari della Tenenza di Ribera, coordinati nelle indagini dalla Procura della Repubblica di Sciacca, hanno subito ottenuto ed eseguito un decreto di sequestro preventivo dell’immobile, disposto dall’Autorità Giudiziaria, sgomberando di fatto l’appartamento e procedendo dunque anche alla denuncia dei due coniugi. Nella circostanza, i due sono stati sorpresi mentre erano intenti, addirittura, a svolgere lavori di ristrutturazione, dopo aver tolto gran parte del mobilio di proprietà del legittimo assegnatario.