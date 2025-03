L’I.I.S.S. “Gallo” di Agrigento ospita l’Assemblea della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri: un evento di formazione e crescita per il territorio

L’I.I.S.S. “Gallo” di Agrigento è diventato il cuore pulsante dell’ospitalità e della formazione professionale in occasione dell’Assemblea generale della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re. Na. I. A.). La manifestazione, che segna un momento importante per la città Capitale della Cultura 2025, è iniziata con l’arrivo dei delegati regionali, per poi proseguire con una giornata ricca di incontri e riflessioni sul futuro del settore.

A inaugurare l’incontro sono stati i saluti del presidente nazionale Luigi Valentini e del presidente regionale Vito Pecoraro, che hanno sottolineato l’importanza di questo momento per la crescita del settore. “La Sicilia è una delle regioni più ricche sotto questo punto di vista“, ha dichiarato Valentini, evidenziando la presenza di ben 40 istituti siciliani nella Rete Nazionale. Pecoraro ha poi ricordato come l’Alberghiero in Sicilia rappresenti ancora una realtà promettente e capace di offrire occupazione, soprattutto con la crescente visibilità della regione come destinazione enogastronomica di livello europeo.

L’ospitalità alberghiera fondamentale per il territorio

A fare gli onori di casa, la dirigente dell’I.I.S.S. “Gallo” Prof.ssa Giovanna Pisano, che ha accolto i partecipanti e dato ufficialmente il benvenuto: “Siamo lieti di ospitare questa assemblea, che rappresenta un momento di grande importanza per la nostra scuola e per i nostri ragazzi“, ha detto Pisano. “Questo evento non è solo un’opportunità di crescita per l’Istituto, ma anche un’occasione di stimolo per i nostri studenti, che hanno partecipato attivamente alla preparazione di questa serata. Gli studenti dei nostri corsi di cucina, sala e accoglienza sono pronti a mettere in pratica le loro competenze, e questo è il nostro modo di crescere insieme.”

La dirigente ha continuato: “Abbiamo voluto che i nostri ragazzi fossero parte di questo processo, non solo come ospiti ma come protagonisti. Il buffet che serviranno domani è una testimonianza del loro impegno e del valore formativo che vogliamo trasmettere ogni giorno.”

La cena di gala, preparata con cura dagli studenti, ha messo in luce le eccellenze gastronomiche del territorio, con un menù a base di pesce che ha esaltato i sapori tipici siciliani. Tra gli ospiti anche l’assessore alle scuole del Comune di Agrigento, Gioacchino Alfano, e il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, che ha omaggiato l’Istituto con le arance di Ribera.

La giornata del 6 marzo si è poi aperta con la Relazione sui PAT (Dirigenti Scolastici, Docenti e DSGA) e una Tavola rotonda sulla filiera dell’Enogastronomia e dell’Accoglienza Turistica, con interventi di FIPE, Federalberghi e AMIRA. Il Cantiere PNRR ha offerto uno spunto per riflettere sullo stato di avanzamento delle procedure, mentre un’escursione alla Valle dei Templi ha regalato ai partecipanti un’immersione nella storia e nella cultura del territorio.

Il 7 marzo, il Palacongressi di Viale Leonardo Sciascia ospiterà l’Assemblea generale dei soci, con focus sull’Esame di Stato e una Tavola rotonda su “Dal prodotto al processo”, con interventi di Flaminia Giorda e Pasquale Di Nunno. La visita al Centro storico di Agrigento, Capitale della Cultura, e una cena di gala concluderanno l’intensa giornata di lavori.

