Lezioni all’aperto per gli alunni dell’Esseneto

AGRIGENTO. La villetta Franco Li Causi di via Esseneto diventa aula all’aperto per gli alunni della scuola elementare Esseneto. Una richiesta in tal senso era stata presentata dalla dirigente scolastica Brigida Lombardi all’amministrazione comunale per avere un sito dove avviare attività ricreative volte alla sensibilizzazione e il rispetto per il territorio. E ieri, l’assessore comunale al Verde Pubblico Giovanni Vaccaro ha dato parere positivo alla concessione. “Di estrema importanza – ha detto – si ritengono le iniziative che la scuola vuole realizzare nella villa Li Causi, come la celebrazione della giornata nazionale Nati per leggere e la partecipazione al progetto Libriamoci. La piantumazione di dieci alberi da frutto e di un albero di ulivo, come richiesto dalla dirigente, viene da me visto come un segnale positivo di sensibilità green da diffondere alle generazioni più piccole”.