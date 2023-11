Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne al Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento

Numerosi eventi si sono svolti in città e provincia, tra cui la celebrazione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne”.

Presso il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, situato al Viale della Vittoria, si è tenuto un importante evento in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Intitolato “What I Was Wearing”, l’incontro ha affrontato il tema cruciale della “Cultura della violenza nella violenza di genere”.

Gli interventi hanno previsto la partecipazione di autorevoli figure della giustizia locale: il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Giovanni Di Leo, e la Sostituto Procuratore della Repubblica, Maria Barbara Cifalinò. L’aula magna “Savino Flora” è stata il luogo dove si è sviluppato questo fondamentale dibattito, coordinato dalla Dirigente Scolastica Patrizia Pilato e dalla Referente per le Pari Opportunità Angela Sapio.

Il servizio video

Il Procuratore Di Leo ha sottolineato la complessità della violenza di genere, evidenziando che il fenomeno non si limita a una visione unidirezionale. Ha enfatizzato come la violenza non sia esclusivamente di genere, ma sia un problema sociale radicato nella mancanza di cultura e rispetto. Questo fenomeno, ha chiarito, non si risolve attraverso nuove normative, ma richiede un’imponente azione educativa. Ha evidenziato che la discriminazione di genere persiste a causa della mancanza di adattamento alla società in cambiamento, non legata al fatto che le donne lavorino, ma all’idea preconcetta della figura femminile nella società. Il Procuratore ha esemplificato varie sfaccettature della violenza di genere, evidenziando la necessità di un approccio culturale ed educativo per affrontare efficacemente questo problema sociale.

Questo incontro si è inserito come ulteriore tassello degli sforzi del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento nel promuovere la consapevolezza e il confronto attivo contro la violenza di genere.