Comincia l’8 novembre la prima lezione dell’indirizzo biomedico presso il liceo “Leonardo” con le lezioni sull’apparato tegumentario a cura del dott Carmelo Sgarito. Le lezioni forniscono agli studenti del 3 anno (vari corsi) le conoscenze ed i crediti per accedere alle facoltà ad indirizzo sanitario. “E’ un humus che bisogna coltivare al meglio, – spiega Sgarito – soprattutto in una fase storica così critica dove la carenza di medici ed infermieri sta mettendo a serio rischio il SSN. Farò il possibile, al di là dei contenuti tematici previsti dal Ministero, per dare agli studenti le corrette indicazioni su ciò che significa inoltrarsi in questto percorso formativo. Non deve essere interpretrato solo come una grande opportunità di lavoro – aggiunge il medico – ma anche come una vera e propria missione sociale. Oggi abbiamo bisogno di nuove leve, nuove risorse, nuovi stimoli, per salvare un patrimonio di tutti, ossia il SSN. Per tale motivo, per il quarto anno consecutivo, – conclude Sgarito – sono lietissimo di aprire il corso biomedico”.