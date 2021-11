L’ex sindaco di Cattolica Eraclea, Cosimo Piro, aderisce a Forza Italia

L’esperienza amministrativa e le capacità politiche dell’ex sindaco di Cattolica Eraclea, Cosimo Piro, sono a disposizione di Forza Italia agrigentina e della comunità cattolicese e non solo.

Infatti, il primo cittadino della cittadina in provincia di Agrigento ha aderito al partito condividendo le posizioni politiche del vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo.

Lo stesso Cosimo Piro commenta: “Ho scelto Forza Italia in quanto partito moderato, riformista e pluralista, che mi consente di proseguire il mio impegno politico e amministrativo verso l’obiettivo che ho sempre perseguito, ovvero il progresso economico e sociale, non tralasciando nessuno e assecondando tutte le istanze provenienti dai cittadini. Forza Italia rappresenta il punto di equilibrio politico ottimale della coalizione di centrodestra, in un contesto liberale e democratico”.

Apprezzamento per l’adesione dell’ex sindaco Cosimo Piro esprimono lo stesso onorevole Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, e i dirigenti locali Filippo Caci e Giulio Cinque, che affermano: “Accogliamo con entusiasmo l’adesione dell’amico Cosimo Piro, sicuri che apporterà al partito, con efficacia, tutta la sua esperienza amministrativa e politica maturata nel tempo come sindaco di Cattolica Eraclea, e come personalità da sempre impegnata nel sociale a stretto contatto con i concittadini. Gli rivolgiamo un augurio di ottimo e proficuo lavoro”.