Lâ€™ex primo cittadino Ã¨ tornato a parlare e sembra determinato

Annuncio di Zambuto: «Prestol’apertura del comitato elettorale»

Il coronavirus non ferma la corsa verso Palazzo dei Giganti. Marco Zambuto è tornato a parlare ed ha annunciato che nei prossimi giorni inaugurerà il suo comitato elettorale. «In questi mesi – ha detto – sono stato in giro per la città, ho visitato tutti i quartieri ed incontrato il disagio della gente». L’ex sindaco di Agrigento si dice pronto per la sua candidatura; non un passo indietro quindi e nessuna esitazione. In quanti speravano che la sua scesa in campo sfumasse sono rimasti delusi.

«La gente vuole un punto di riferimento, hanno bisogno di parlare con qualcuno rispetto agli enormi problemi che ci sono. Ho ascoltato i cittadini – dice – non possiamo rimanere inermi, ognuno di noi deve farsi carico dei bisogni della gente e dare speranza a questa città».

Poi Zambuto parla dell’imminente apertura di un comitato elettorale.

«Il nostro comitato elettorale – ha aggiunto – vuole essere il luogo dove ci si incontra. L’impegno pubblico ha bisogno il contributo di tutti, servono idee, impegno e disponibilità da parte di ognuno a mettersi in gioco».

Non si parla di programmi.

L’ex sindaco però non parla del suo programma e nemmeno delle liste che lo sosterranno. Quando gli viene chiesto a quale riferimento politico sociale si rivolge, risponde: «Cattolico democratico che è quello della mia formazione politica e che mi ha sempre portato a rappresentare le esigenze dei più deboli». Marzo Zambuto poli fa riferimento ai giovani: «con loro vogliamo ridare una speranza a questa terra» dice. Non c’è dubbio quindi che Marco Zambuto sarà candidato sindaco alle prossime amministrative. L’ex sindaco non ha ancora svelato quali alleanze politiche intendono sostenerlo.

Possibili alleanze. Diventerà bellissima verso Firetto.

L’idea di un centrodestra unito sembra però naufragare con il passare dei giorni. Su Zambuto puntano Fratelli D’Italia, ma prima dovranno risolvere alcune diatribe interne. Non tutti infatti sono d’accordo sulla scelta del candidato. Anche Forza Italia è composta da due diverse anime. Una fa riferimento a Riccardo Gallo, l’altra a Salvatore Iacolino. Bisogna capire se entrambi punteranno su Marco Zambuto. Di sicuro potrà contare sul sostegno di Udc, area di riferimento democratica cristiana a cui lui stesso ha fatto cenno.

Diventerà Bellissima deve scegliere.

Il coordinatore Gioacchino Alfano è sempre stato molto vicino alle politiche del sindaco Lillo Firetto. Probabile che alla fine l’area politica del presidente della Regione Nello Musumeci decida di appoggiare il sindaco uscente. C’è poi la Lega che i rumors danno ad un passo da Franco Miccichè. Se dovesse accadere sfumerebbe definitivamente l’idea di vedere un centrodestra unito. Il PD non ha ancora preso nessuna decisione. C’è da valutare la candidatura della consigliera di Articolo1 Angela Galvano. Aldo Piazza è sostenuto da VOX, mentre Firetto punterà soprattutto su liste sue, fatte di rappresentanti della società civile.