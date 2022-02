L’ex magistrato Colombo incontra gli alunni dell’istituto “Agrigento Centro”

Nell’ambito del Progetto “Lettura”, mercoledì 2 febbraio, Gherardo Colombo incontrerà online gli alunni dell’IstitutoComprensivo “Agrigento Centro” per presentare il suo libro “Sei Stato tu? La Costituzione attraverso le domande dei bambini”.

Ex magistrato, noto per aver collaborato a inchieste celebri come la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani Pulite, Gherardo Colombo parlerà di legalità e rispetto delle regole civili alle classi terze della scuola secondaria di 1° grado collegate sulla piattaforma Google Meet.

Il suo libro “Sei Stato tu? La Costituzione attraverso le domande dei bambini “spiega con semplicità i principi della Costituzione, prendendo spunto dall’esperienza maturata in vari incontri con bambini e ragazzi sui concetti di democrazia, giustizia e cittadinanza. Un libro semplice e completo per capire come funziona il nostro Stato. Un testo di educazione civica che mira a far conoscere la Costituzione alle nuove generazioni, coltivando la speranza di un cambiamento profondo dell’uomo e della società, da costruire ogni giorno sui grandi valori della nostra Repubblica.

“Ascoltare la testimonianza di Gherardo Colombo – commenta la dirigente scolastica Rosetta Greco – sarà per tutti un’occasione importante per riflettere sul senso civico, sulla conoscenza della Costituzione e sul rispetto della legalità, indispensabili per formare cittadini liberi e responsabili”.

L’evento è organizzato in collaborazione con Alessandro Accurso Tagano, titolare della libreria “Il Mercante di Libri”.