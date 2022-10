L’ex Iena Ismaele La Vardera all’Ars: “Opposizione costruttiva nell’interesse dei siciliani”

L’ex Iena Ismaele La Vardera entra nel Parlamento regionale siciliano. Il giovane è già portavoce di Sicilia Vera di Cateno De Luca e presidente di “Sud chiama Nord”. Vardera nel 2017 era candidato sindaco di Palermo e, adesso, ha scelto di lasciare Le Iene, trasmissione di approfondimento giornalistico e d’inchiesta che lo ha visto impegnato negli ultimi anni come inviato, per tornare in politica. “Una scelta- dice Ismaele La Vardera- dettata dalla consapevolezza che non potevo rimanere a guardare la mia terra governata dalle solite facce che in questi anni ci hanno trattato come dei sudditi. Mi è costata tantissima fatica lasciare il mio lavoro a Le Iene, soprattutto in un momento di assoluta crescita per la mia carriera televisiva, ma il film che ho realizzato cinque anni fa e che racconta i retroscena della politica non poteva rimanere il mio ultimo atto di impegno attivo. Era come se avessi un debito con la mia terra”.

