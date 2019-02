L’ex attrice Claudia Koll incontra e racconta la sua esperienza di vita alla comunità di Comitini

Si è svolta sabato 16 febbraio presso la parrocchia San Giacomo di Comitini un’incontro con l’ex attrice Claudia Koll.

L’evento è stato organizzato dall’arciprete don Salvatore Zammito ed è stata finalizzata alla testimonianza di vita vissuta di Claudia dopo la conversione.

La lodevole iniziativa ha registrato un notevole riscontro con la chiesa madre gremita e fedeli accorsi da ogni parte per seguire l’incontro-catechesi.

L’ex attrice Koll si è soffermata nella sua testimonianza, raccontando le varie missioni in Africa ad aiutare bambini in Etiopia, le ragazze madri in Burundi e i poveri nelle periferie di Roma attraverso le onlus che lei presiede o aiuta.