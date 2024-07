Lettera intimidatoria anonima per il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli. La missiva è stata trovata all’interno di un ufficio del palazzo Comunale. Non è la prima volta che il sindaco Spinelli riceve lettere minacciose. “L’ennesima vigliaccata”, ha dichiarato il primo cittadino. Al momento non ha formalizzato denuncia ai carabinieri.