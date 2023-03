“Lettera alle mie figlie” , gli scatti di Shadi Samangani al Leonardo

“Lettera alle mie figlie” è il titolo della mostra fotografica di Shadi Samangani, una giovane nata a Teheran, che vive ad Agrigento, presentata questa mattina, primo marzo, agli studenti del Liceo Leonardo di Agrigento. Negli scatti gli occhi delle donne del suo Paese e la loro voglia di riscatto e di libertà. L’iniziativa rientra all’interno degli incontri dedicati alla festa della donna a cura del “Leonardo” di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato. Eventi che dimostrano la sensibilità dell’istituto sulle tematiche che riguardano la parità di genere e che hanno portato alla nascita dell’associazione “Virago” con l’obiettivo di promuovere il dibattito e il confronto su questi temi. Tutto confluisce in un giornalino scolastico, chiamato appunto “Virago”, consultabile e scaricabile on line e in un blog.