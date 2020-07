Lesioni e minacce a vicina di casa, arrestata una ragazza

Ha litigato con il vicinato, e dopo essere andato in escandescenza, avrebbe aggredito una persona. Per questo e altri quasi analoghi episodi, la protagonista della vicenda, una 19enne di Palma di Montechiaro, era stata raggiunta dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma. Evidentemente però non é bastato a farle cambiare condotta.

Avrebbe continuato ad infastidire e minacciare pesantemente i vicini di casa. La giovane è stata arrestata dai poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento. E’ accusata di lesione personale e minaccia.