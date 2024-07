Si rafforzano i presidi di legalità nell’Agrigentino. Nell’ambito del programma “Strade Sicure”, che vede impegnato l’Esercito italiano, in relazione alla modulazione di impiego del contingente militare della provincia, c’è stato un incremento di 20 unità di soldati destinati alla città capitale della cultura 2025.

Per programmare le iniziative e soprattutto stabilire l’utilizzo dei soldati, si è svolto un vertice in prefettura con il Comandante del sesto battaglione Bersaglieri di Trapani. Il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano trovando la piena condivisione da parte degli altri componenti il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto il quasi completo impiego dei militari presso la frazione balneare di San Leone, in modo da porre un’incisiva azione a contrasto dei fenomeni della “mala movida” e dell’abusivismo commerciale.

La presenza dei militari armati dovrebbe servire da deterrente per impedire a qualche esagitato di portare scompiglio e creare condizioni per mettere a rischio l’ordine pubblico.