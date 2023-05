L’Esercito lascia per sempre Punta Bianca

E’ stata messa la parola fine ad una lunga battaglia combattuta contro le esercitazioni militari al poligono di tiro Drasy, area confinante con Punta Bianca, dichiarata riserva naturale lo scorso giugno dall’allora presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. L’esercito lascia il territorio della provincia di Agrigento, e si trasferisce in un luogo decisamente più adeguato al suo addestramento. Ieri è stato siglato un accordo tra l’Esercito italiano ed i comuni di Ganci, Nicosia e Sperlinga in provincia di Enna. Per anni Mareamico si è battuta per la valorizzazione e la tutela di Punta Bianca.

“Questa saggia soluzione ha trovato l’apprezzamento da parte dei tre Comuni interessati, da parte dell’Esercito italiano e da parte degli agrigentini – dice Mareamico – 64 anni di spari hanno alterato questa area naturalistica unica nel suo genere. In un momento storico in cui la città di Agrigento si appresta a diventare Capitale della cultura nel 2025, non poteva esserci epilogo migliore. Oggi possiamo dire che ha vinto la ragionevolezza, forse anche grazie a quella che possiamo definire la madrina di Punta Bianca Belen Rodriguez”.

“Era stata l’apprezzata show girl – continua Mareamico – a scegliere la nostra marna bianca come luogo iconico per presentare il suo brand di moda e questo ha acceso i riflettori sulla nostra richiesta di istituzione della riserva. Belen ha conquistato i cuori ed acceso i motori della politica che aveva accantonato il nostro fascicolo in un cassetto per ben 26 anni. Considerato il riverbero mediatico che riceverà la riserva naturale ci auguriamo che Agrigento e Palma di Montechiaro, comuni in cui ricade, si facciano trovare pronti. Occorre lavorare insieme ad esempio per la manutenzione e la rigenerazione dell’ex caserma della Guardia di finanza”.

“Ci auguriamo – conclude l’associazione ambientalista – che questa struttura possa diventare fiore all’occhiello della riserva: museo del mare, punto d’incontro e di formazione ambientale per i giovani. Vanno implementati ed organizzati dei percorsi di trekking, attività sportive a cavallo e in sup, vanno sistemate le vie d’accesso, la segnaletica e va approvato immediatamente il piano di gestione ed utilizzazione del sito”.