L’erba del Comune è sempre più verde, potremmo dire parafrasando il famoso proverbio. Una frase che si addice molto alla città perchè parchi e giardini sono un pò tutti malmessi e sofferenti. E l’erba più verde, in questo caso, è quella del Comune. Anzi, dell’assessore all’ambiente Giovanni Vaccaro il quale, dal momento del suo insediamento, non ha esitato ad impugnare motosega e decespugliatrice quando è stato necessario, tanto che qualcuno ormai ironizza rielaborando il detto. Ed a proposito di interventi per migliorare il decoro urbano, un importante intervento di bonifica è in corso al lungomare Falcone e Borsellino dove da ieri si è cominciato a potare le palme nei pressi del luna park. Ad annunciarlo è stato lo stesso assessore: A San Leone – ha detto – sono iniziati i lavori di manutenzione verde pubblico inerenti il nostro lungomare. Tali opere – continua l’assessore – prevedono la pulitura di tutte le palme, delle aiuole della zona superiore lato mare, potatura oleandri e piante, scerbamento aiuole lato strada. Insomma il lungomare verrà completato nella sua interezza e sono sicuro sarà un gran bel vedere”. Il lido di Agrigento, meta preferita da cittadini e villeggianti, si prepara dunque alla bella stagione. L’intervento di vario genere su piante, cespugli e arbusti, è possibile grazie a una squadra di giardinieri e l’ausilio di un’azienda convenzionata con il Comune. A causa dell’incuria in cui versava da ormai da tempo, per via soprattutto delle passate mancate manutenzioni, è necessario intervenire drasticamente. Le aiuole del lungomare, tra l’altro, impediscono la vista creando una vera e propria barriera. Insomma, il patrimonio verde del Comune è come sempre difficile da manutentere anche perché vastissimo. In futuro, una speranza potrebbe venire dall’affidamento dei giardini ai privati. A patto che si stipuli un piano del verde che sappia tenere conto di alcuni canoni. Occuparsi del bene pubblico responsabilizza molto i cittadini. E ci sono agrigentini che già si prendono cura del verde che gli sta accanto aiutando in questo modo il Municipio e creando una rete di collaborazione. Di recente, proprio a San Leone, lo ha fatto Salvatore Li Causi che di fronte la propria attività commerciale di piazzale Giglia, nel cuore del lido agrigentino, ha adottato uno spazio verde contribuendo a rendere più gradevole un piccolo angolo di città. Un’idea che è piaciuta molto anche al sindaco Francesco Miccichè.